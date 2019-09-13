تحرير طفلة من اهالي بغداد والقبض على خاطفتها في البصرة

أفاد مصدر امني، الجمعة، بتحرير طفلة من اهالي بغداد والقبض على خاطفتها في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية من استخبارات وامن البصرة تتمكن من تحرير طفلة مختطفة من أهالي بغداد تبلغ من العمر ٥ سنوات".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة تمكنت ايضا من القبض على المرأة خاطفت الطفلة ضمن ناحية سفوان بالبصرة".
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