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تحرير طفلة من اهالي بغداد والقبض على خاطفتها في البصرة

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أفاد مصدر امني، الجمعة، بتحرير طفلة من اهالي بغداد والقبض على خاطفتها في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية من استخبارات وامن البصرة تتمكن من تحرير طفلة مختطفة من أهالي بغداد تبلغ من العمر ٥ سنوات".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة تمكنت ايضا من القبض على المرأة خاطفت الطفلة ضمن ناحية سفوان بالبصرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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