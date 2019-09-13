تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طلب رشاوى لتجاوز طابور فحص البصر لغرض الحصول على اجازة السوق في بغداد. ويظهر الفيديو احد المتحدثين وهو يشير الى طلب خمسين الف دينار لغر تجاوز طابور فحص البصر عن دائرة اللجان الطبية المسائية في الكرخ ببغداد. Advertisements ويقضي طلب الحصول على اجازة السوق فحص البصر، بحسب مديرية المرور التي اعلنت مؤخرا انها ستقوم بتغريم سائقي المركبات الذين لايمتلكون اجازة سوق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رشاوى لتجاوز طابور فحص بصر اجازة السوق في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.