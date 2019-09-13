بالفيديو.. تركي يضرم النار بجسده في أنقرة 'انا جائع'

أضرم مواطن تركي في العاصمة أنقرة النيران بجسده (الخميس) بسبب معاناته من البطالة.
واشارت التقارير الى أن المارة أبلغوا فرق الشرطة التي حضرت إلى موقع الحادث وحاولت إقناع المواطن بالعدول عن إشعال النيران في نفسه، لكن المواطن سكب البنزين على جسده وأشعل النيران.
وتدخلت فرق الشرطة باستخدام طفاية حريق لإخماد النيران المشتعلة في جسد المواطن، من ثم نقلت الفرق الطبية المواطن إلى مستشفى كلية الطب بجامعة حاجت تبه.
وتسائل "هل وصل صراخ هذا المواطن في قلب العاصمة إلى قصر أردوغان يا ترى؟!".
ووفق هيئة الإحصاء التركية فقد أكثر من مليون شخص وظائفهم خلال عام لينضموا لصفوف العاطلين عن العمل، في ظل أزمة اقتصادية تمر بها تركيا منذ آب 2018.
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