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بالفيديو.. تركي يضرم النار بجسده في أنقرة 'انا جائع'

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أضرم مواطن تركي في العاصمة أنقرة النيران بجسده (الخميس) بسبب معاناته من البطالة.
وقالت تقارير اعلامية، إن المواطن يدعى ر.ش (45 عاما) أشعل النار بنفسه في منطقة كيزيلاي جوفان بارك بمدينة أنقرة، وصرخ قبل أن يقدم على هذه الخطوة: "أنا عاطل عن العمل وجائع. أطالب بالعدالة".

واشارت التقارير الى أن المارة أبلغوا فرق الشرطة التي حضرت إلى موقع الحادث وحاولت إقناع المواطن بالعدول عن إشعال النيران في نفسه، لكن المواطن سكب البنزين على جسده وأشعل النيران.


وتدخلت فرق الشرطة باستخدام طفاية حريق لإخماد النيران المشتعلة في جسد المواطن، من ثم نقلت الفرق الطبية المواطن إلى مستشفى كلية الطب بجامعة حاجت تبه.

 

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بدوره، علق النائب عن حزب الشعب الجمهوري مراد أمير، عبر تويتر قائلا، أشعل مواطن النيران في نفسه في أنقرة قائلاً: "أنا عاطل عن العمل وجائع. أطالب بالعدالة".
وتسائل "هل وصل صراخ هذا المواطن في قلب العاصمة إلى قصر أردوغان يا ترى؟!".

ووفق هيئة الإحصاء التركية فقد أكثر من مليون شخص وظائفهم خلال عام لينضموا لصفوف العاطلين عن العمل، في ظل أزمة اقتصادية تمر بها تركيا منذ آب 2018.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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