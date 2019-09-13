بالفيديو.. تركي يضرم النار بجسده في أنقرة 'انا جائع'

وقالت تقارير اعلامية، إن المواطن يدعى ر.ش (45 عاما) أشعل النار بنفسه في منطقة كيزيلاي جوفان بارك بمدينة أنقرة، وصرخ قبل أن يقدم على هذه الخطوة: "أنا عاطل عن العمل وجائع. أطالب بالعدالة".

واشارت التقارير الى أن المارة أبلغوا فرق الشرطة التي حضرت إلى موقع الحادث وحاولت إقناع المواطن بالعدول عن إشعال النيران في نفسه، لكن المواطن سكب البنزين على جسده وأشعل النيران.



وتدخلت فرق الشرطة باستخدام طفاية حريق لإخماد النيران المشتعلة في جسد المواطن، من ثم نقلت الفرق الطبية المواطن إلى مستشفى كلية الطب بجامعة حاجت تبه.