أمانة بغداد تعلن اطلاق حملة لازالة التجاوزات جنوب شرقي العاصمة

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية الكرادة قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات الجسيمة ضمن شارع 99 في منطقة الزعفرانية".

وأضافت الأمانة، أن "الحملة تضمنت ازالة عدد من الدور المشيدة تجاوزاً على الارض المسماة (ارض سيد الأوصياء) بالاضافة الى ازالة عدد من حظائر الاغنام وتجاوزات اخرى مختلفة".