إسقاط ثلاثة طائرات تركية مسيرة وسط الصحراء

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إسقاط ثلاث طائرات "تركية" مسيرة، أثناء محاولتها الإغارة على قاعدة الجفرة وسط الصحراء.
كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، أن الطائرات الحربية استهدفت رتلا يتكون من 19 آلية مسلحة في مدينة سرت إلى الشرق من مدينة مصراتة، كانت في طريقها "لتنفيذ عمليات عدوانية تستهدف من خلالها وحدات القوات المسلحة".
بالمقابل، أعلنت مواقع موالية لحكومة الوفاق الوطني أن طائرة "ميراج" تابعة لقوات حفتر قامت بمحاولة فاشلة للإغارة على مطار مصراتة.
كما أفيد بأن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني شن 6 غارات على القوات التابعة لحفتر في الجفرة.
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