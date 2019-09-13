أمريكا تفرض عقوبات مالية على 15 شركة ورجل أعمال في تركيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 15 شركة ورجل أعمال في تركيا قالت إنهم "متورطون" بدعم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، بالاضافة الى تنظيم "داعش" الارهابي.
وبحسب بيان صادر عن الخزانة الأميركية فإن سلسلة متاجر الذهب المملوكة لرجل الأعمال محمد علي الهيبو جنوب شرق تركيا شاركت في مخطط لعمليات سرية لمبادلة الذهب بالأموال لصالح مقاتلي داعش في سوريا.
وبحسب موقع "أحوال تركية" فأن العقوبات الصادرة يوم الثلاثاء الماضي، تعني تجميد الممتلكات التي تتحكم فيها الولايات المتحدة وترتبط في الوقت نفسه بهؤلاء المعاقبين وإبلاغ مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وإن أي شخص ضالع في عمليات تجارية مع هذه الكيانات المشمولة بالعقوبات قد يجد نفسه أمام خطر التعرض لعقوبات.
وتتهم تركيا منذ سنوات بالتغاضي عن داعمي داعش عبر حدودها المشتركة مع سوريا.
ووفق "أحوال تركية" فيما يلي بعض أسماء الكيانات المرتبطة بتركيا والتي فرضت عليها العقوبات:
(شركة الخالدي للصرافة، شركة الهيبو للمجوهرات، رجل الأعمال زاهر جبرين، شركة ريدين للصرافة، شركة سمارت للاستيراد والتصدير، شركة صكوك لخدمات الصرافة ونقل الأموال. شركة الهرم للصرافة)
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