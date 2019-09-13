اخبار العالم

خرق أمني يعطل حركة الطيران في مطار ميونخ

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع خرق أمني يعطل حركة الطيران في مطار ميونخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ميونخ- الخليج 365:

جرى استئناف حركة الطيران في مطار ميونخ الألماني عقب تعرضه لخرق أمني. وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم إنه تم إغلاق جزئين من الصالة رقم 1 في المطار بعدما عبر رجل إحدى البوابات المزودة بنظام إنذار بدلا من عبور نقطة التفتيش كما هو مطلوب.

ولم يتضح بعد عدد الرحلات التي تضررت بسبب الإغلاق الأمني.

Advertisements

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان تم القبض على الرجل.

وشهد ثاني أكبر مطار في ألمانيا في الماضي حوادث مماثلة على نحو متكرر،فقبل أسبوعين، دخل أحد الركاب عبر بوابة طوارئ أمام نقطة التفتيش إلى منطقة لا يسمح بالتواجد فيها إلا لمن خضع للتفتيش.

وفي صيف العام الماضي، اضطرت الشرطة الاتحادية إلى إغلاق الصالة رقم 2 في المطار بسبب خرق أمني مماثل، ما تسبب في إلغاء 330 رحلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خرق أمني يعطل حركة الطيران في مطار ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا