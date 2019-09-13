شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قياديين في جماعة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (عواصم)

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الخميس) رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على 3 من كبار قادة جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة في سورية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن برنامج المكافآت من أجل العدالة سيقدم مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى التعرف على مكان 3 من كبار قادة جماعة «حراس الدين» المرتبطة بتنظيم القاعدة في سورية وهم أبو عبدالكريم المصري فاروق السوري وسامي العريدي.

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واستعرض البيان تفاصيل المستهدفين، قائلا إن أبو عبدالكريم المعروف أيضا باسم كريم وهو مصري، وأن فاروق السوري المعروف أيضا باسم سمير حجازي وأبو همام الشامي هو سوري قاتل في أفغانستان في التسعينات من القرن الماضي وقام بتدريب مقاتلي القاعدة في العراق.

وأشار إلى أن العريدي المعروف أيضا باسم أبو محمود الشامي شارك في أعمال إرهابية، وفقا لوكالة «كونا».

وبحسب البيان، فقد دفع برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع للخارجية الأمريكية منذ إنشائه في عام 1984 أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات ساعدت في تقديم «إرهابيين» إلى العدالة أو منع وقوع اعمال إرهابية في العالم.