شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لدينا أدلة على أن «أدريان داريا 1» نقلت نفطا لسورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1) نقلت حمولتها من النفط الخام لنظام الأسد، وخالفت التعهدات بأن لا تبيع نفطا لسورية.

وكانت قوات كوماندوز بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف باسم «جريس 1» في الرابع من يوليو للاشتباه بأنها كانت متجهة إلى سورية خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس بعد تأكيدات إيرانية مكتوبة بأنها لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل في سورية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية يوم (الثلاثاء) الماضي، إن الناقلة باعت نفطها الخام لنظام بشار الأسد رغم هذه التأكيدات وإن النفط نُقل لسورية.

وفي اليوم التالي قال السفير الإيراني في لندن والذي استدعته الخارجية البريطانية بسبب هذا الأمر إن شحنة «أدريان داريا 1» بيعت في البحر لشركة خاصة، نافيا أن تكون طهران قد خالفت ما قدمته من تأكيدات، لكنه قال إن المشتري الخاص «يحدد جهة البيع».

ولدى سؤال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس عما إذا كان لدى الولايات المتحدة أدلة على أن الناقلة وجهت حمولتها من النفط الخام لسورية قالت «أجل.. النظام الإيراني سلم النفط إلى سورية، وذلك الوقود يتجه مباشرة إلى صهاريج القوات التي تذبح سوريين أبرياء».