شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين فوق «الجفرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (طرابلس)

أعلن الجيش الوطني الليبي صباح اليوم (الجمعة) إسقاط طائرتين تركيتين مسيريتين فوق قاعدة الجفرة الجوية الواقعة في قلب الصحراء الليبية الجنوبية.

وجاء في منشور لصفحة المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه جرى «إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق منطقة الجفرة».

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وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن في وقت سابق أن قواته الجوية باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة للمليشيات المتطرفة، في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أن سلاح الجو الليبي استهدف مواقع للمليشيات في سيدي فرحات شرق العزيزية وأهدافا أخرى، وكانت الإصابات مركزة ودقيقة، مشيرا إلى تصاعد دخان كثيف جداً.

كما أعلن الجيش الليبي كشف غرفة طائرات مسيرة ومخازن للأسلحة والذخيرة في مواقع تابعة للمليشيات المتطرفة في مدينة الزاوية، التي تبعد أقل من 50 كيلومتراً عن طرابلس غرب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في مقطع مصور إنه تم رصد إقلاع طائرات تركية مسيرة نحو مواقع وأهداف تابعة للجيش الليبي، من داخل مصفاة نفطية بالزاوية، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات في المكان ذاته، تعمل على تسيير الطائرات ليلاً.