الحرس الثوري الإيراني: صمودنا أمام الحظر الاقتصادي يعني التحرك والتقدم

اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "الصمود أمام الحظر الاقتصادي لا يعني التوقف والسكون، بل هو بمثابة التحرك والتقدم"، مشيرا الى أن "بلادنا اليوم تخوض حربا اقتصادية، ويتوجب علينا في هذه الحرب أن نبني بلادنا ونعزز قدراتنا".
وخلال زيارته التفقدية لسد "نرماب تشهل تشاي" في مدينة منودشت، شرق محافظة كلستان شمال إيران، أكد سلامي أنه "علينا العمل عبر بذل المزيد من الجهد لخفض تداعيات الحظر على الشعب"، كشددا على أن "الحرس الثوري وفي ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية يعزز قدراته في المجال الدفاعي يوما بعد يوم، إلى جانب بناء وإكمال البنية التحتية، وكذلك تنفيذ المشاريع التنموية لإزالة الفقر والحرمان"، جازما أنه "علينا تحقيق التقدم وبناء البلاد من أجل الاستغناء عن الأجانب تماما، ونحن الآن في غنى عنهم أيضا، ولكن علينا الإسراع في العمل ومضاعفة الجهود".
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