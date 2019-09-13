مراد: لا يجوز تحت أي ظرف أن يكون الجندي في موقعه جائعا

أكد رئيس حزب "الاتحاد" النائب ​عبد الرحيم مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الأولوية لتأمين كل ما يعزز معنويات جيشنا اللبناني البطل ولا يجوز تحت أي ظرف أن يكون الجندي في موقعه جائعا أو لا تكفيه وجبة الغذاء وهذه أبسط حقوق من يسهر على أمن الوطن".

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