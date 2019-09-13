بول كنعان: التعيينات القضائية اوصلت اصحاب المعرفة والعناد من اجل الحق

هنأ رئيس "تجمّع موارنة من اجل ​لبنان​" المحامي ​بول كنعان​، ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على ​التعيينات القضائية​ الأخيرة "التي اوصلت اصحاب الأيادي ​البيضاء​ والمعرفة والسيرة الحسنة والعناد من اجل الحق الى موقع المسؤولية"، آملاً في ان "تشكّل هذه الخطوة صدمة ايجابية في مسار احقاق الحق والاصلاح المطلوب".

ونوّه كنعان باختيار القاضي سهيل عبود رئيساً ل​مجلس القضاء الأعلى​ "وهو المشهود له بسيرته ومناقبيته ومعرفته وسهره على العدالة، وهو ابن العائلة اللبنانية المارونية العريقة التي لها بصماتها في مجال القانون والادب والاعلام"، معتبراً انه "الرجل المناسب في المكان المناسب في هذه المرحلة ومتطلباتها لمواكبة تطلعات الجسم القضائي واللبنانيين على حدّ سواء".