دهم محلات تبيع أجهزة خلوية مسروقة في الطريق الجديدة والشياح وتوقيف 3 اشخاص

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه توافرت معلومات لدى مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ حول قيام بعض المحلات بشراء وبيع أجهزة خليوية مسروقة.

على الأثر، داهمت قوة من هذه المفرزة محلين تجاريين في محلتي الدنا – ​طريق الجديدة​ و​الشياح​، وأوقفت كل من: أ. ب. (مواليد عام 1993، لبناني) أ. ز. (مواليد عام 1994، سوري) ح. و. (مواليد عام 1991، لبناني) وضبطت /220/ هاتفاً خليوياً مسروقاً من أنواع مختلفة. أودعوا مع المضبوطات ​القضاء​ المختص، بناءً على اشارته.