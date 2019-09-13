دهم محلات تبيع أجهزة خلوية مسروقة في الطريق الجديدة والشياح وتوقيف 3 اشخاص

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول قيام بعض المحلات بشراء وبيع أجهزة خليوية مسروقة.
على الأثر، داهمت قوة من هذه المفرزة محلين تجاريين في محلتي الدنا – طريق الجديدة والشياح، وأوقفت كل من: أ. ب. (مواليد عام 1993، لبناني) أ. ز. (مواليد عام 1994، سوري) ح. و. (مواليد عام 1991، لبناني) وضبطت /220/ هاتفاً خليوياً مسروقاً من أنواع مختلفة. أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على اشارته.
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