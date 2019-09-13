حمادة: جنبلاط لن يسكت عن أي تجاوز جديد رغم المصالحة والمصارحة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​مروان حمادة​ أن "​التعيينات القضائية​ جيدة وجودة المرشحين ومن تم تعيينهم أتت لتغطي على ​المحاصصة​ المستمرة في كل الأمور، والتي لم تصل الى نواب حاكم ​مصرف لبنان​ والهيئات الناظمة"، مشيرا الى أن "​الوضع المالي​ دقيق والسيولة في نقصان ومصرف لبنان يبحث مع ​وزارة المالية​ عن اصدار سندات".

من جهة أخرى، لفت حمادة في حديث اذاعي الى أن "الجديد في ملف حادثة ​قبرشمون​ أن كل مذكرات التوقيف التي صدرتـ هي بحق أعضاء في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" أو أشخصا كانوا على مفرق قبرشمون"، مشددا على رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، "لن يسكت عن أي تجاوز جديد رغم المصالحة والمصارحة".