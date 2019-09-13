أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم أن "القوات اللبنانية ترى في الحكومة مختبر أفكار وحوار وإصلاح والمساحة التي تقرر فيها القضايا الصغرى والكبرى، وإذا كان هناك من يرى في الحكومة مساحة خضوع لإملاءات وشروط فهو عليه الخروج من الحكومة لا القوات".
وشدد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "القوات تُدرك كيف تطرح كل شيء في مكانه وقد نجحت في فرض إيقاعها الاصلاحي، ولذلك تُفضل ان تبقى في الحكومة علّها تفرض هذا المسار وتعممه، وهذا ما بدأنا نراه مؤخراً في بعض الملفّات وخاصةً بما حدث مؤخراً في ملف التعيينات القضائية حيث شهدنا الكثير من تأثير المختبر القواتي عليها ".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: القوات نجحت في فرض إيقاعها الاصلاحي وتفضل ان تبقى بالحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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