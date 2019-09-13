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طقس يوم غد غائم جزئيا يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة

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أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتدلا، يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد السبت حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي جنوب غرب ​تركيا​ يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، يتحول ليلاً الى غائم.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئيًا يتحوّل تدريجيًا بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في المناطق الشمالية، يتوقع حدوث برق ورعد بشكل متفرق ليل السبت/الأحد.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة ،يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات كما يتوقع حدوث ببرق ورعد في الفترة الصباحية، تنحسر ​الأمطار​ اعتباراً من المساء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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