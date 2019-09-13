غرامة 30 ألف درهم لمن يرتدي “البيجامة” في الشارع- التفاصيل

في واقعة مثيرة، قدم نائب في البرلمان الكويتي، مشروع قانون لحماية القيم، والذوق العام، يلزم المخالفين ومن بينهم من يظهرون في الأماكن العامة بملابس النوم (بيجامة)، بدفع غرامة تصل إلى ألف دينار، أي ما يقارب 30 ألف درهم، ما أثار جدلا واسعا في الكويت، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب وسائل إعلام كويتية، فإن النائب ماجد المطيري حدد في اقتراحه 11 سلوكا في الأماكن العامة، تستوجب العقاب لمرتكبيها، من بينها الظهور بزي يحمل صورا، أو عبارات مسيئة للذوق، والآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء والكرامة، والتنقل بملابس داخلية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزير الداخلية، أو من ينوب عنه، له الحق في إصدار لوائح، وقرارات بالأفعال، التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة على أن يتم تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.