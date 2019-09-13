استقرت قبل 20 سنة.. «هيموانسا» تفتح وحدة في الدار البيضاء

افتتحت المجموعة الإسبانية “هيموانسا” المتخصصة في إنتاج وتسويق المعدات الكهربائية وحدة تابعة لها في المغرب تضم فريقا تقنيا مغربيا ومستودعا لتخزين المولدات الكهربائية وأعمدة الإنارة وقطع الغيار من أجل تلبية متطلبات السوق.

وقال بيان للمجموعة الإسبانية “هيموانسا” إنه من خلال إطلاق هذه الوحدة الجديدة في المغرب وبالضبط بمدينة الدار البيضاء، تكون المجموعة قد عززت حضورها في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن المغرب كان دائما ولا يزال بلدا مهما بالنسبة للمجموعة.

وقد عملت المجموعة الإسبانية على مدار 20 سنة من استقرارها بالمغرب، على تزويد الأسواق بمولدات كهربائية آمنة تراعي معايير السلامة، وفقا للنظم الخاصة بتطبيقات الآمان (استاندباي) في المنشآت التي تكتسي أهمية كبرى بالمغرب .

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وأوضح المصدر نفسه أن ليديا غارسيا المديرة العامة للمجموعة أكدت خلال حفل افتتاح هذا الفرع، أن هذا المشروع يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لمجموعة “هيموانسا” المتواجدة في السوق المغربي منذ أكثر 18 سنة .

وأضافت ليديا غارسيا، أن التجهيزات والمعدات التكنولوجية والتقنية الجديدة “ستمكن ليس فقط من تزويد السوق المغربي بمنتجات المجموعة، وإنما حتى أسواق بلدان غرب إفريقيا التي نشتغل معها منذ ما يقرب من عشرين عاما” .

ومن جهته، أكد غيليرمو إيلوم مدير المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أن هذا المشروع يعد أحد الوحدات الرئيسية التي أطلقتها مجموعة “هيموانسا” في عام 2019، ومن شأنه أن يساهم في دعم وتعزيز حضور المجموعة وتواجدها على صعيد القارة الإفريقية.