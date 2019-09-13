بعد روسيا..التصويت لصالح المغرب لإحتضان الدورة الـ24 للمنظمة الدولية للسياحة

أقرت الوفود المشاركة في الدورة الـ23 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للسياحة، أمس الأربعاء بسان بطرسبورغ شمال غرب روسيا، باحتضان المغرب للدورة الموالية (24) عام 2021 بعدمَا حصل ترشيح المغرب على ما مجموعه 76 صوتًا، مقابل 15 صوتًا للفيلبين، و13 صوتًا لكينيا، فيما امتنعت أربعة وفود عن التصويت.

وقال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني محمد ساجد عقب عملية التصويت، إن المغرب فخور بالثقة التي حظي بها من قبل مندوبي المنظمة الدولية للسياحة لتنظيم الدورة المقبلة من الجمعية العامة، مضيفا أن هذا التصويت يشكل اعترافا بالمكانة الرائدة التي يحتلها المغرب في السياحة العالمية. وأعتبر الوزير أن هذا القرار هو “انتصار للمغرب وللاستراتيجية القوية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المستدامة والشاملة على اختلاف تمظهراتها .

وناقش أزيد من 1100 مشارك في هذه التظاهرة الـ23 مواضيع تهم التعليم والتشغيل في المجال السياحي والابتكار والتنمية المستدامة والسياحة الشاملة والمستدامة والمتاحة، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتباس الحراري.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرة، إلى جانب الوزير ساجد، كلا من كاتبة الدولة في السياحة لمياء بوطالب، وأطر من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، والمكتب الوطني المغربي للسياحة ودار الصانع.