الجامعة الصيفية.. ساركوزي ضيف شرف CGEM

يشارك الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في أشغال الجامعة الصيفية الثانية، التي ينظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم وغدا السبت، في المعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات بالدار البيضاء، والتي خصصت هذه السنة لمناقشة دور ريادة الأعمال في النموذج التنموي المغربي.

وقال بلاغ صادر عن الاتحاد إن ساركوزي، الذي يحل بصفته ضيف شرف هذه النسخة، سيتبادل وجهات النظر مع رواد أعمال الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال ندوة بعنوان: “العالم في تطور مستمر وسريع! أي اقتصاد من أجل المستقبل؟”.

البلاغ أضاف أن الحدث سيعرف مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية المؤثرة على الصعيد الدولي من ضمنهم ليونيل زينسو، رئيس وزراء السابق للبنين، وأميناتا توري، رئيسة وزراء السنغال سابقا والرئيسة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للسنغال، وجون لويس بورلو، وزير الدولة الفرنسي سابقا، وباولو بورتاس، نائب رئيس وزراء البرتغال سابقا، وميشال كورتيكا، رئيس كوب 24، وغيوم دارد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Montpensier Finances.