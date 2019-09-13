النقب: إصابتان خطيرتان بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع رقم 25 بالقرب من مدينة ديمونا في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الجمعة، عن إصابة شخصين بجروح وصفت بأنها خطيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان قدمت العلاج الأولي لمصابين، أحدهما رجل في الستينيات من العمر وصفت حالته بالخطيرة مع إصابة بالصدر وجرى نقله إلى مستشفى ‘سوروكا’ في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج بواسطة طائرة مروحية، إضافة إلى مصاب آخر حالته خطيرة أيضا وتمّت إحالته إلى المستشفى بسيارة الإسعاف".

هذا، وقامت طواقم الإنقاذ بتخليص المصابين العالقين، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.