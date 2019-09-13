البطوف: أصحاب الأراضي يوقفون العمل بقناة تصريف المياه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد في قاعة الجلسات ببلدية عرابة اجتماع لأصحاب الأراضي في سهل البطوف، هذا الأسبوع، بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد ورئيس لجنة الزراعة وعضو البلدية أنور ياسين، للتباحث والتداول بقضية قناة تصريف المياه في سهل البطوف وانعكاساتها على الفلاحين والمحاولات لتحويل سهل البطوف إلى محمية طبيعية من قبل وزارة الزراعة وسلطة تصريف المياه والوزارات المختلفة .

وقال رئيس البلدية، عمر واكد، إن "العمل جار لإقامة لجنة زراعة من الفلاحين والمصادقة عليها لتسهيل التعامل مع الوزارات المختلفة".

وأكد أنه "تقرر إيقاف العمل في قناة تصريف المياه لمعرفة التفاصيل من سلطة تصريف المياه بالتعاون من أصحاب الأراضي، وبعد الاجتماع تم إعلام سلطة تصريف المياه بقرارات الاجتماع".