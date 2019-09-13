بسبب الأزمة المالية.. صحيفة جديدة تلفظ النفس الأخير

"منذ ثمانية أيام، توقف التحديث في موقع صحيفة "الحياة" الإلكتروني، من دون أن يلحظ كثيرون ذلك، إثر تعاظم الأزمة المالية التي أضرا بالدار أخيراً، بحسب ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
وفي العام نفسه، في شهر تشرين الثاني نفذ العاملون في الصحيفة في مكتب دبي، إضراباً أدى الى إيقاف النسخة الدولية مؤقتاً، الوحيدة المتبقية ورقياً من "الحياة". علماً أن الموقع ينتج مواده متعاونون من دبي وبيروت، وفي دول عربية أخرى، وتم الإستغناء قبل عام عن عدد لا بأس منهم، بسبب المشاكل المادية، وعدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية، وقاموا مرات عدة بتنفيذ اضرابات، لكون أصواتهم لم تعد مسموعة.
أمس الخميس، توقف الموقع الإلكتروني للصحيفة العريقة، آخر معاقلها، بعد غياب الطبعة الورقية، من دون أن يترافق ذلك مع ضجة أو حتى التفاتة من أي جهة، لصحيفة أعيد إصدارها في العام 1988، ولم يبق من إصدارتها الورقية والإلكترونية سوى مجلة "لها" التي تصدر في بيروت".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.