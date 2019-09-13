جرحى الحشد الشعبي يتظاهرون وسط النجف للمطالبة بحقوقهم 'صور'

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من جرحى الحشد الشعبي نظموا، صباح اليوم، تظاهرة سلمية عند مجسرات ثورة العشرين وسط محافظة النجف، للمطالبة بحقوقهم وحقوق ذوي الشهداء.

وأوضح مراسلنا، ان المتظاهرين طالبوا محافظ النجف لؤي الياسري بالنظر في حقوق عوائل الشهداء وتوفير قطع أراض سكنية، مشيرا الى ان المتظاهرين رفعوا لافتات كتبوا فيها "نحن ابناء الحشد الشعبي المقدس صمدنا في جبهات القتال تلبية لنداء المرجعية نطالب محافظ النجف بالنظر في حقوق عوائل الشهداء والجرحى بتوفير قطع اراض سكنية ومايستحقون من حقوق".

