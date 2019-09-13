الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية لموظفي الدولة

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه اطلق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.واوضح انه تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لأكثر من 4800 موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد.

وبين البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

