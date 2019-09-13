نتنياهو يعلق على لحظة 'هروبه' من صواريخ غزة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على لحظة "هروبه" من التجمع الانتخابي، (أول أمس الثلاثاء).
واكد نتنياهو ردا على سؤال قناة "كان" الاسرائيلية، حول تلك اللحظة، أنه تعامل مع لحظة الهروب "بهدوء وبحالة من البرود التام"، وبأنه تحدث مع الحضور بكل هدوء، وانسحب من القاعة بكل هدوء وبرود أيضا، بناء على تعليمات "الشاباك" وفقا لتعبيره.
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، شريط فيديو يوضح إجلاء نتنياهو وهروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أشدود وأشكلون، شمال قطاع غزة، بعدما أطلقت 5 صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنتين.
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