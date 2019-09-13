5 ملايين دولار مقابل معلومات للقبض على ثلاثة قياديين في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة، رصد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على ثلاثة من كبار قادة جماعة "متشددة" مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا.
واستعرض البيان تفاصيل المستهدفين قائلا إن أبو عبد الكريم المعروف أيضا باسم كريم هو مواطن مصري كان عضوا في مجلس شورى تنظيم حراس الدين عام 2018 وعمل وسيطا بين هذا التنظيم وجبهة النصرة.
وأضاف أن فاروق السوري المعروف أيضا باسم سمير حجازي وأبو همام الشامي هو مواطن سوري قاتل في أفغانستان في التسعينيات من القرن الماضي وقام بتدريب مقاتلي القاعدة في العراق.
وأشار إلى أن العريدي المعروف أيضا باسم أبو محمود الشامي يعد مسؤول الشريعة في تنظيم حراس الدين وشارك في أعمال إرهابية، وفقا لوكالة "كونا".
وبحسب البيان فقد دفع برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية منذ انشائه في عام 1984 أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات ساعدت في تقديم "إرهابيين" إلى العدالة أو منع وقوع اعمال إرهابية في العالم.
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