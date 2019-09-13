بن علي يتعرض لأزمة صحية تدخله المستشفى

أكد منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى.
وأشار إلى أن الأزمة "ألزمته دخول المستشفى، ولكن الموضوع لا يتعلق باحتضار ولا بغيبوبة"، مضيفا أن حليمة بن علي، ابنة الرئيس الأسبق، اتصلت به وأكدت أن حالته مستقرة.
وجاء ذلك تعليقا على بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "حالة حرجة" للرئيس التونسي الأسبق أو دخوله في غيبوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات المحامي منير بن صالحة هي أول تعليق بشأن الحالة الصحية لزين العابدين بن علي، صادر عن محاميه أو عائلته، منذ مغادرته تونس والتوجه إلى السعودية في يناير 2011.
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