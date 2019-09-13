اخبار العالم

بن علي يتعرض لأزمة صحية تدخله المستشفى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى.
وقال المحامي في حديث لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، "ردا على الأخبار التي قالت إن الرئيس بن علي مريض، هو فعلا مريض ويرقد بالمستشفى إثر أزمة صحية".

وأشار إلى أن الأزمة "ألزمته دخول المستشفى، ولكن الموضوع لا يتعلق باحتضار ولا بغيبوبة"، مضيفا أن حليمة بن علي، ابنة الرئيس الأسبق، اتصلت به وأكدت أن حالته مستقرة.


وجاء ذلك تعليقا على بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "حالة حرجة" للرئيس التونسي الأسبق أو دخوله في غيبوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات المحامي منير بن صالحة هي أول تعليق بشأن الحالة الصحية لزين العابدين بن علي، صادر عن محاميه أو عائلته، منذ مغادرته تونس والتوجه إلى في يناير 2011.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن علي يتعرض لأزمة صحية تدخله المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا