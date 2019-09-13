أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، (مساء الخميس)، اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته.
بدوره عبّر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره للرئيس صالح على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرخاء والأمان، وفق البيان.
وغادر أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح مستشفى بالولايات المتحدة عقب إجرائه فحوصا طبية ناجحة فيه.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن وزير الديوان الأميري قوله: "سمو الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوص طبية تكللت بالنجاح وكانت مطمئنة".
وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان مقررا عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى.
وكان الصباح، دخل إحدى المستشفيات الأمريكية، الأحد الماضي، لاستكمال الفحوص الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يطمئن على صحة أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.