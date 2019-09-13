رئيس الجمهورية يطمئن على صحة أمير الكويت

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365، نسخة منه، فقد أعرب الرئيس صالح عن أمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الازدهار والتقدم.

بدوره عبّر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره للرئيس صالح على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرخاء والأمان، وفق البيان.



وغادر أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح مستشفى بالولايات المتحدة عقب إجرائه فحوصا طبية ناجحة فيه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن وزير الديوان الأميري قوله: "سمو الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوص طبية تكللت بالنجاح وكانت مطمئنة".

وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان مقررا عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى.

وكان الصباح، دخل إحدى المستشفيات الأمريكية، الأحد الماضي، لاستكمال الفحوص الطبية.

