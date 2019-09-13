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رويترزالجمعة 2019/9/13 09:24 ص بتوقيت أبوظبي
ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 - رويترز
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" نقلت حمولتها من النفط الخام للحكومة السورية، وخالفت التعهدات بألا تبيع نفطا لسوريا.
وكانت قوات كوماندوس بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف باسم "جريس 1" في الرابع من يوليو/تموز للاشتباه بأنها كانت متجهة إلى سوريا خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس/آب بعد تأكيدات إيرانية مكتوبة بأنها لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء: "إن الناقلة باعت نفطها الخام لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد رغم هذه التأكيدات، وإن النفط نُقل لسوريا.
ولدى سؤال مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عما إذا كان لدى الولايات المتحدة أدلة على أن الناقلة وجهت حمولتها من النفط الخام لسوريا قالت "أجل... النظام الإيراني سلم النفط إلى سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: لدينا أدلة على أن الناقلة الإيرانية أفرغت حمولتها في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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