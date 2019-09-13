الان تتابع ترامب: بومبيو لن يصبح مستشاراً للأمن القومي.. أمامي 15 مرشحاً والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وزير الخارجية مايك بومبيو لن يتولى منصب مستشار الأمن القومي.
وأضاف ترامب أنه تحدث مع بومبيو حول هذه الإمكانية، لكن وزير الخارجية فضّل أن يبحث الرئيس عن شخص آخر لهذا المنصب.
وكان ترامب قد طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون الاستقالة من منصبه، مشيرا إلى وجود خلافات قوية في الرأي معه.
وأشار ترامب إلى أن هناك 15 مرشحا لهذا المنصب حاليا، وأشار إلى أنه ربما يعلن عمن سيتولى المنصب الأسبوع المقبل.
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