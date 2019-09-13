الموجز
عقب تحذير مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية من هطول أمطار رعدية، شهدت ولاية الجزائر العاصمة، مساء الخميس، هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في غرق جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال، بعد تساقطها بكميات تجاوزت (40 ملم).
استنفار قصوى
أعلنت السلطات الجزائرية مساء أمس الخميس حالة استنفار قصوى بالجزائر العاصمة بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت (40 ملم) تسببت في سيول جارفة أغرقت جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال.
ارتفاع منسوب المياه
وبحسب التقارير المحلية، تسببت السيول في ارتفاع منسوب المياه وانسداد بالوعات الصرف المياه بالشوارع، الأمر الذي أدى إلى شلل حركة السير، وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي إحصائيات.
المياه تغمر المنازل والمحلات
وغمرت المياه المنازل والمحلات، وسعى الجميع إلى إسعاف العائلات العالقة، حتى أن السيول وصلت إلى محطات مترو الجزائر، التي غرقت وتحولت إلى مسابح عائمة.
وأعلنت الحماية المدنية، في بيان، حالة الاستنفار القصوى من أجل التعامل السريع مع السيول والاستجابة لنداءات الاستغاثة ببعض الأحياء، فيما أشارت إلى انتشال فتاة من داخل بالوعة ونقلها إلى مستشفى العاصمة في حالة غيبوبة.
انتشال فتاه من بالوعة
وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي إحصائيات في انتظار توقف الأمطار وانتهاء تدخل مصالح الحماية المدنية في الوقت الذي أشارت فيه الأخيرة إلى انتشال فتاة من داخل بالوعة ونقلها إلى مستشفى العاصمة في حالة غيبوبة.
وكانت مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية قد حذرت من هطول أمطار رعدية.
كانت هذه تفاصيل خبر سيول جارفة تداهم العاصمة الجزائرية تغرق جميع أحيائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.