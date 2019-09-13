عبدالله: لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة ضمن المهل المطلوبة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "اهم خطوة يستطيع ​مجلس الوزراء​ القيام بها، هي مناقشة وإقرار مشروع ​الموازنة​ ضمن المهل المطلوبة، لكي يتسنى للمجلس النيابي الوقت الكافي لمناقشتها والمصادقة عليها بالسرعة المطلوبة".

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