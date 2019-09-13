37000 طالب وطالبة من لاجئي فلسطين في لبنان يعودون إلى مدارس الأونروا

بدأ حوالي 37000 طالبة وطالب من اللاجئيين الفلسطينيين هذا الاسبوع ​العام الدراسي​ 2019-2020 في 65 مدرسة تابعة لوكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ في الشرق الأدنى (​الأونروا​) في ​لبنان​.

وشارك في الاحتفال الذي أقيم لهذه المناسبة في مدرسة اليرموك في ​بيروت​ سفير فلسطين في لبنان ​أشرف دبور​ والمفوض العام للأونروا، ​بيير كرينبول​، ومدير شؤون الأونروا في لبنان، ​كلاوديو كوردوني​ وممثل عن وزير التربية و​التعليم العالي​ في لبنان، وممثل عن لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​،. كما شارك في الاحتفال ممثلون عن ​الإتحاد الأوروبي​ و​اليونيسيف​.

وأكد كرينبول أن "الفتيان والفتيات الذين قابلتهم اليوم أعطوا المعنى الحقيقي للاحتفال بالعودة الى المدرسة"، مشيراً الى أن "رؤية 65 مدرسة تفتح أبوابها هو مصدر فرح كبير، ورؤية بعض طلابنا يصبحون من أصحاب الانجازات المهمة هو مصدر فخر كبير. نحن نعمل بجد حتى تبقى تطلعات وحقوق اللاجئين الفلسطينيين محميّة".

وخلال الحفل، سلّم طلاب البرلمانات من مدارس الأونروا في لبنان كرينبول "صندوق الأحلام" لتقديمه في اجتماع ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ القريب في ​نيويورك​. وقالت بلسم وهبي "لقد كتبنا أحلامنا على بطاقات ووضعناها في هذا الصندوق"، لافتاً الى "أننا نريد أن يعرف قادة ​العالم​، اننا كباقي ​الأطفال​ في أماكن أخرى من العالم، يحلم البعض منا بأن يصبحوا أطباء أو معلمين أو فنانين أو غير ذلك".

