قرطباوي: القضاة الذين تم تعييم يوم أمس "ما بردوا على حدا"

رأى وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، أن "التعيينات القضائية التي حصلت يوم أمس كانت جيدة ومن تم تعييينهم "ما بردوا على حدا"، مشيرا الى أن "القاضي المستقل والنزيه هو أمر أساسي وهذه بداية لإعادة الثقة القضاء بنفسه، وإعادة ثقة المواطن بالقضاء".
وشدد قرطباوي في حديث اذاعي على أن "ما حصل أمس بداية جيدة وعلينا جميعا أن نساعد القضاء حتي يكون مستقلا ونزيها لأنه يحمينا جميعا"، موضحا أن "ديوان المحاسبة لديه مشكلة منذ سنوات طويلة، لأن قضاتهم قليلون جدا ولا يوجد قضاة من كل الطوائف".
ولفت الى أن "هناك اجراءات بدأت والتعيينات في القضاء هي بداية الإصلاح، لأن القاضي يشارك بالإصلاح"، معربا عن أسفه لأن "كل موضوع في لبنان تتدخل به المذهبية والطائفية".
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