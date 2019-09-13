قرطباوي: القضاة الذين تم تعييم يوم أمس "ما بردوا على حدا"

رأى وزير العدل السابق ​شكيب قرطباوي​، أن "​التعيينات القضائية​ التي حصلت يوم أمس كانت جيدة ومن تم تعييينهم "ما بردوا على حدا"، مشيرا الى أن "القاضي المستقل والنزيه هو أمر أساسي وهذه بداية لإعادة الثقة ​القضاء​ بنفسه، وإعادة ثقة المواطن بالقضاء".

وشدد قرطباوي في حديث اذاعي على أن "ما حصل أمس بداية جيدة وعلينا جميعا أن نساعد القضاء حتي يكون مستقلا ونزيها لأنه يحمينا جميعا"، موضحا أن "​ديوان المحاسبة​ لديه مشكلة منذ سنوات طويلة، لأن قضاتهم قليلون جدا ولا يوجد قضاة من كل ​الطوائف​".

ولفت الى أن "هناك اجراءات بدأت والتعيينات في القضاء هي بداية الإصلاح، لأن القاضي يشارك بالإصلاح"، معربا عن أسفه لأن "كل موضوع في ​لبنان​ تتدخل به المذهبية والطائفية".