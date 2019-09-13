ورشة تدريب للأطفال حول مخاطر المخدرات في مركز مدى

عقد المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا بالشراكة مع مؤسسة ​معروف سعد​ الثقافية الاجتماعية الخيرية، وبالتعاون مع منتور العربية، ورشة تدريبية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ١٢ إلى ١٤ سنة، وذلك في مركز مدى في ​صيدا القديمة​.

وتندرج هذه الورشة التي كانت تحت عنوان: "اتخاذ القرار"، ضمن برنامج 4Z الذي يستهدف الفئة الشابة للتوعية حول مخاطر ​المخدرات​ باستخدام المهارات الحياتية. وقد سيّرت الورشة الآنسة نور سلامة من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان.

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