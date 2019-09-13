إعتقال 4 أشخاص في مطار هيثرو بتهمة نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام

أفادت قناة "سكاي نيوز" أن الشرطة البريطانية إعتقلت 4 أشخاص في مطار هيثرو بتهمة نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام.
بدورها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه تم القبض على 5 نشطاء في مجال البيئة كانوا يخططون يخططون لإرسال طائرات "درون" بالقرب من مطار هيثرو.
وأوضحت مجموعة نشطاء التغير المناخي "Heathrow Pause" أنها تهدف إرسالى هذه الطائرات ضمن منطقة حظر الطيران كجزء من الجهود الرامية إلى وقف التوسعة المخطط للمطار، مشيرة الى أنه لديها ما يصل إلى 70 طائرة مسيرة وستستمر "كما هو مخطط لها".
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