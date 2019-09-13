لجنة بمجلس النواب الأميركي تستدعي مبعوث ترامب لأفغانستان للشهادة

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنجل، أن اللجنة ستستدعي مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد للشهادة في 19 أيلول بعد القرار المفاجئ بإلغاء محادثات مع حركة طالبان، مشيرا الى أنه وقع أمر الاستدعاء بعدما تجاهلت وزارة الخارجية طلبات عديدة بتقديم إفادة من خليل زاد عن خطة سلام أفغانستان والطريق الذي ستسلكه الإدارة في ذلك البلد.
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