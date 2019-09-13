لجنة بمجلس النواب الأميركي تستدعي مبعوث ترامب لأفغانستان للشهادة

أعلن رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ ب​مجلس النواب الأميركي​ ​إليوت إنجل​، أن اللجنة ستستدعي مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ل​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​ للشهادة في 19 أيلول بعد القرار المفاجئ بإلغاء محادثات مع ​حركة طالبان​، مشيرا الى أنه وقع أمر الاستدعاء بعدما تجاهلت ​وزارة الخارجية​ طلبات عديدة بتقديم إفادة من خليل زاد عن خطة سلام أفغانستان والطريق الذي ستسلكه الإدارة في ذلك البلد.

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