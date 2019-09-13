أعلن مكتب حاكم إقليم ​ديار بكر​ بجنوب شرقي ​تركيا​ ان عدد قتلى ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ وقع بالإقليم مساء أمس أثناء مرور مركبة تقل قرويين ارتفع إلى سبعة قتلى وبلغ عدد المصابين عشرة، مشيرا الى أن مسلحين من ​حزب العمال الكردستاني​ هم الذين زرعوا العبوة الناسفة على ما يبدو.

وأكد ان الانفجار وقع في منطقة قولب في ديار بكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدد قتلى انفجار بجنوب شرقي تركيا يرتفع إلى سبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.