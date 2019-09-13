لافروف: سوريا تعود رويدا رويدا إلى الحياة السلمية الطبيعية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصحيفة "ترود" "أن الحرب في سوريا انتهت"، مشيرا إلى أن سوريا "تعود رويدا رويدا إلى الحياة السلمية الطبيعية".
ولفت لافروف إلى أن "عددا من بؤر التوتر يظل قائما فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية مثل ادلب والضفة الشرقية لنهر الفرات".
وبدأت أحداث الحرب في سوريا في عام 2011. وفي نهاية عام 2017 تم الإعلان عن انتصار سوريا على الإرهاب.
وساندت روسيا سوريا خلال حربها على الإرهاب. وكانت طائرات سلاح الجو الروسي تقصف مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية منذ 30 أيلول 2015.
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