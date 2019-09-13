لافروف: سوريا تعود رويدا رويدا إلى الحياة السلمية الطبيعية

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ لصحيفة "ترود" "أن الحرب في ​سوريا​ انتهت"، مشيرا إلى أن سوريا "تعود رويدا رويدا إلى ​الحياة​ السلمية الطبيعية".

ولفت لافروف إلى أن "عددا من بؤر التوتر يظل قائما فقط في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة ​الحكومة السورية​ مثل ادلب والضفة الشرقية ل​نهر الفرات​".

وبدأت أحداث الحرب في سوريا في عام 2011. وفي نهاية عام 2017 تم الإعلان عن انتصار سوريا على ​الإرهاب​.

وساندت ​روسيا​ سوريا خلال حربها على الإرهاب. وكانت طائرات سلاح الجو الروسي تقصف مواقع الإرهابيين في ​الأراضي السورية​ منذ 30 أيلول 2015.