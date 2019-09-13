نيويورك تايمز: البنتاغون يستعد لإرسال نحو 150 جنديا إلى سوريا

أفادت صحيفة " ​نيويورك تايمز​" الأميركية بأن ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" تستعد لإرسال نحو 150 جنديا إلى شمال شرق ​سوريا​ للقيام بدوريات برية مشتركة مع ​تركيا​.

ولفتت الصحيفة إلى ان نشر قوات جديدة يعد جزءا من سلسلة من الخطوات العسكرية والدبلوماسية التي اتخذتها ​الولايات المتحدة​ في الأسابيع الأخيرة لتخفيف التوترات مع تركيا بشأن الدعم الأميركي للأكراد السوريين.

وأضافت الصحيفة انه يوجد حاليا، أقل من 1000 جندي أميركي في سوريا يشاركون في تصفية مقاتلي تنظيم "داعش" المحظور في ​روسيا​ والعديد من الدول الأخرى.

ورفض مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون أميركيون التعليق على مسألة نشر قوات جديدة، ووفقا لمسؤولين ب​الجيش​، تعتمد الموافقة النهائية على هذه الخطوة على نجاح أول دورية برية مشتركة.