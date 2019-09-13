المرشح الديمقراطي جو بايدن يعد بسحب القوات الأميركية من أفغانستان

أعرب جوزيف بايدن، المرشح الديمقراطي الذي يحتمل أن ينافس الرئيس ​دونالد ترامب​ على الرئاسة، عن اعتقاده بأن ​واشنطن​ يمكنها ​مكافحة الإرهاب​ في ​أفغانستان​ دون وجود قوات أميركية هناك.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي السابق، بايدن، في مناظرة تلفزيونية في ​هيوستن​ ب​تكساس​، بثتها شبكة ABC التلفزيونية، ان

يمكن للولايات المتحدة أن تحمي نفسها من الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات في أفغانستان إذا شنت غارات جوية على المتطرفين، مؤكدا ان يجب على واشنطن "الإصرار على أن توفر ​باكستان​ قواعد" للطيران الأميركي. وقال: لسنا بحاجة إلى قواتنا هناك، سأعيدهم إلى بلادهم". لكن من دون أن يحدد الإطار الزمني الذي سيفعل فيه هذا الانسحاب.

ويعتبر بايدن الآن الزعيم الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية العام المقبل، ووفقا للدراسات الاستقصائية، كان معدل شعبية نائب الرئيس السابق في الأيام الأخيرة عند مستوى يتراوح بين 22% و 33%.