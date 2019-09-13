​زعيم المعارضة في كمبوديا يتعهد بالعودة إلى بلاده بجواز سفره الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - بنوم بنه - (د ب أ):

أعلن زعيم المعارضة الكمبودي المنفي سام رينسي اليوم الجمعة أنه سيعود إلى البلاد في نوفمبر باستخدام جواز سفره الفرنسي بعد أن قال رئيس الوزراء "هون سين" إن الحكومة طلبت من الدول المجاورة اعتقال رينسي وتسليمه إذا دخل تلك الدول.

وقال رينسي في منشور عبر فيسبوك أن خطته بالعودة إلى كمبوديا في 9 نوفمبر بعد سنوات له في الخارج، لا تزال بدون تغيير.

وأضاف: "سافرت وسأسافر بجواز سفري الفرنسي حيث لايوجد لنظام هون سين أي سلطة عليه على الإطلاق"، في إشارة إلى حكومة هون سين، الذي قاد كولومبيا لمدة 34 عاما.

ويعيش رينسي ، الرئيس السابق لحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض الرئيسي المحظور، في الخارج منذ نوفمبر 2015، ولكنه تعهد بالعودة إلى البلاد في وقت سابق من هذا العام على الرغم من مجموعة من الإدانات الجنائية ضده.