الانتخابات الرئاسية التونسية والإسماعيلي يلتقي وأهلي بنغازي.. أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

الزقازيق.. يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الشرقية ممدوح غراب 24 مسجدًا، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف في العناية لإعمار بيوت الله .

القاهرة.. تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف وسيتم ربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.

تونس.. يدلي التونسيون في الخارج بأصواتهم، داخل سفارات بلادهم بمختلف دول العالم، في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس بها 26 مرشحا.

Advertisements

براغ.. تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنتدى الاقتصادي والبيئي الـ27، وتستضيفه وزارة الخارجية التشيكية.

الإسماعيلية.. يلتقي فريقا الإسماعيلي وأهلي بنغازي الليبي، في السادسة، على استاد الإسماعيلية في جولة الذهاب بدور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال كأس "محمد السادس".

بكين.. يواجه المنتخب الفرنسي لكرة السلة نظيره الأرجنتيني، والمنتخب الأسترالي مع نظيره الأسباني في إطار مباريات نصف النهائي لبطولة العالم 2019 المقامة حاليا في الصين.

مدريد.. يلتقي فريقا مايوركا واتليتك بلباو، في التاسعة مساء، في إطار الدوري الأسباني لكرة القدم.