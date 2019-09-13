بعد 18 عاما من منع الطيران به.. قصة تطوير أرض مطار إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بعد 18 عاما من وقف الطيران بمطار إمبابة بسبب جغرافية المكان حيث الارتفاعات السكنية المخالفة والمباني العشوائية التي وقفت حائلا أمام اتباع القواعد السليمة للطيران وجرى نقله إلى مدينة 6 أكتوبر، وتحول أكثر من 220 فدانًا مساحة هذا المطار إلى أرض خالية أعلنت الحكومة خطة تحويلها لمنطقة سكنية.

5 حكومات تعاقبت منذ حكومة الدكتور عاطف عبيد في عهد مبارك حتى حكومة المهندس شريف إسماعيل دون استكمال مخطط استغلال الأرض وسط شائعات بيعها لمستثمرين وغيرها من الشائعات، وينقسم مخطط مشروع تطوير شمال إمبابة إلى ثلاث مراحل الأولى إنشاء 3100 وحدة سكنية وتوصيل المرافق لها والثانية إقامة حديقة ثقافية وترفيهية على مساحة 38 فدانًا، بهدف زيادة المساحات الخضراء والثالثة استثمار بعض المساحات للنواحى الخدمية.

عام 2008 أعلنت حكومة الدكتور أحمد نظيف مخططًا للنهوض والارتقاء بمنطقة شمال الجيزة، وبشكل خاص أرض مطار إمبابة، والمناطق المحيطة به، وأعلنت الحكومة بناء مدارس ومستشفيات داخل أرض المطار، وإيجاد مساحات خضراء وحدائق، وتخصيص جزء للمستثمرين، بعد الانتهاء من بناء 5 آلاف وحدة سكنية، ووعدت بأن أحداً لن يضار من التطوير، وبأن التعويض المناسب فى انتظار سكان عزبة المطار ، وقالت الحكومة فى ذلك الوقت إن التطوير سيشمل مراحل عديدة، أولاها تطوير منطقة أرض المطار، أما المرحلة الثانية فستشمل عزبة المطار، لكن الحكومة لم تعلن في ذلك الوقت نواياها تجاه سكان العزبة، والمساحات التى تفكر فى إزالتها، ولا حجم وكيفية تعويض قاطنيها، لكن مخططات التطوير لم تحدث بسبب ما حدث من متغيرات فى الشارع المصري .

في أبريل 2013 انتهت المرحلة الأولى من تطوير أرض مطار إمبابة، عبر إنشاء محور أحمد عرابي أحد أهم المحاور المرورية بالمهندسين، وجرى تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، وساهم في ربط منطقة المهندسين والعجوزة بالطريق الدائري خلال دقائق معدودة، من خلال أرض مطار إمبابة وتخفيف الحركة المرورية على محور 26 يوليو بنسبة 45%.

وشمل المحور نفقًا للسيارات بطول 605م ويتكون من حارتين عرض كل منها 15م ويتضمن المشروع أيضا أعمال توسعة بكوبري أحمد عرابي في الاتجاه القادم من شارع عرابي إلى داخل أرض المطار بعرض حارتين، بالإضافة إلى أعمال الربط مع الطريق الدائري بإقامة مطالع ومنازل.

في الثامن من أكتوبر عام 2016 أعلنت محافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى البدء في إعداد مخطط جديد لتطوير شمال الجيزة، والذي يهدف إلى إحداث تنمية شاملة للقطاع الشمالي من المحافظة والقضاء على العشوائيات الكائنة بالمنطقة وفتح محاور مرور جديدة وربطها بالطريق الدائري؛ بسبب اختلاف أماكن توزيع الخدمات بالدراسة القديمة لما هو على أرض الواقع حاليا.

وقالت الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة في ذلك الوقت إنه سيكون هناك نزع ملكيات لبعض الأراضي والعقارات الواقعة بنطاق المشروع، لأحداث طفرة بالمنطقة على أن يتم تعويض الأهالى بشقق بعمارات أرض مطار إمبابة أو مبالغ مالية، بعد تقدير اللجان المثمنة للأراضي لكل قطعة.

وبعد عام من إعلان محافظة الجيزة مخطط تطوير منطقة شمال الجيزة بشكل كامل والذي يضم منطقة مطار إمبابة، كشف اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير في أكتوبر 2017، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة مطار إمبابة، والتي تتضمن محور أحمد عرابي لربط ميدان سفنكس بالطريق الدائري، وتنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية، بمساحات من 80 مترا وحتى 105 أمتار، حتى تكون أحد الحلول البديلة للمواطنين بعد التنازل عن مسكنهم.

وقال "ناصر" في تصريح خاص لمصراوي، إن المرحلة الثانية تتضمن بدء التفاوض مع المواطنين ودفع التعويضات لهم، والحصول على وحدة بديلة أو أخذ تعويض مادي، لافتًا إلى أن تكلفة التعويضات تقدر بنصف مليار جنيه، على أن تكون التكلفة النهائية للمشروع 2 مليار جنيه.

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منذ يومين، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، لإعداد تصور للاستغلال الأمثل للوحدات السكنية التي تم بناؤها في أرض مطار إمبابة.

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وطالب رئيس الوزراء أن يكون هناك حصر دقيق للوحدات التي ستتم إزالتها، وعدد الغرف بكل وحدة، مشيرا إلى أن الدولة في كل مشروعات التطوير التي بدأتها في الفترة الماضية تُعوض المُضارين، سواء بتعويض مادي، أو وحدة بديلة، والآن لدينا وحدات جاهزة في أرض مطار إمبابة، وعلينا البدء على الفور في استكمال أعمال التطوير بالمناطق المحددة.

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وكشف المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة أعدت خطة للتعامل مع وحدات أرض مطار إمبابة، والتي تقارب الـ3 آلاف وحدة.

وأضاف عمارة لمصراوي، إن الشقق الموجودة بالمشروع سيتم استغلالها في شقين، الأول تعويض المضارين من أعمال التطوير بمناطق إمبابة، وشارع ترسا، وجزيرة الوراق، ومثلث بشتيل، أما باقي الوحدات سيتم بيعها طرح للبيع، لافتًا إلى أن الوحدات التي تطرح للبيع تصل لـ2000 وحدة.

للتفاصيل اضغط هنا

منذ يومين كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، لإعداد تصور للاستغلال الأمثل للوحدات السكنية التي تم بناؤها في أرض مطار إمبابة.

وطالب رئيس الوزراء أن يكون هناك حصر دقيق للوحدات التي ستتم إزالتها، وعدد الغرف بكل وحدة، مشيراً إلى أن الدولة في كل مشروعات التطوير التي بدأتها في الفترة الماضية تُعوض المُضارين، سواء بتعويض مادي، أو وحدة بديلة، والآن لدينا وحدات جاهزة في أرض مطار إمبابة، وعلينا البدء على الفور في استكمال أعمال التطوير بالمناطق المحددة.

للتفاصيل اضغط هنا

وكشف المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة أعدت خطة للتعامل مع وحدات أرض مطار إمبابة، والتي تقارب الـ3 آلاف وحدة.

وأضاف عمارة لمصراوي، أن الشقق الموجودة بالمشروع سيتم استغلالها في شقين، الأول تعويض المضارين من أعمال التطوير بمناطق إمبابة، وشارع ترسا، وجزيرة الوراق، ومثلث بشتيل، أما باقي الوحدات سيتم بيعها طرح للبيع، لافتًا إلى أن الوحدات التي تطرح للبيع تصل لـ2000 وحدة.

للتفاصيل اضغط هنا