​ مادورو: لن أشارك في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الخميس إنه لن يشارك في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في أواخر سبتمبر.
وأضاف مادورو في كلمة أمام مجموعة من الشباب أعضاء الحزب الاشتراكي في كاراكاس إنه لن يحضر اجتماع قادة العالم في نيويورك.
وتابع: "لقد ذهبت العام الماضي، لن أذهب هذا العام، سأبقى معكم هذا العام هنا في فنزويلا".
وقال مادورو، الذي كان من المقرر أن يتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر، إن نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز ووزير الاتصالات خورخي رودريجيز سيتوجهان إلى نيويورك بدلا منه "لإيصال صوت وحقيقة الشعب الفنزويلي"
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