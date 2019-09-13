​وزيرة الثقافة: مستعدة لإعادة جوائز المهرجان التجريبي بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أكدت وزيرة الثقافة، استعدادها إعادة السباق والجوائز لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، إذا طلبت إدارة المهرجان ذلك.

وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعودنا خلال الدورات الأولى للمهرجان أن يكون هناك تسابق بين العروض المشاركة، ولكن إدارة المهرجان فكرت بشكل ومنطق آخر نحترمه لتحقيق أهداف وأفكار ورؤى معينة، وهي وجهة نظر لها رجاحتها، ولكن من الوارد أن يعاد التسابق إذا رأت إدارة المهرجان ذلك خلال الدورات المقبلة".

وأضافت الوزيرة: "أؤمن أن المهرجانات لها فرحة لابد أن تختتم بإعلان جوائز الفائزين حتى يتم تحقيق مفهوم التسابق بين العروض المشاركة، ومن الوارد أن نعيد التسابق للمهرجان حال الاتفاق مع إدارة المهرجان على ذلك خلال الدورات المقبلة".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر، منذ تأسيسه في عهد الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وحتي توقفه لمدة دورتين عقب اندلاع ثورة يناير، كان يعتمد على شكل المهرجانات التسابقية ويمنح العروض الفائزة جوائز قيمة، إلا أن إدارة المهرجان برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي استمرت ٤ أعوام ماضية، رأت أن دور المهرجان هو نقل الخبرات الدولية للفرق المشاركة، عن طريق إقامة الكثير من الورش الفنية والاحتكاك بالمسرحيين الاجانب والاستفادة من تجاربهم، وليس توزيع الجوائز على بعض العروض المسرحية المشاركة في المهرجان.