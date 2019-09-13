"تكنولوجيا ومراجعة أسعار".. ننشر خطة القاهرة لحماية أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: انتهت محافظة القاهرة من إعداد مخطط رؤية تطوير العاصمة 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتستهدف النهوض بالعاصمة وتطويرها على مختلف الأصعدة من أجل علاج المشكلات التي تعاني منها القاهرة حاليًا وتجنب أي مشكلات قد تنتج خلال السنوات المقبلة. وينشر "الخليج 365" تفاصيل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030 فيما يتعلق بخطط الارتقاء بمنظومة وخطة حماية أملاك الدولة في العاصمة والتي تشمل: 1- إجراء الإصلاحات التنظيمية والتطوير الإداري: - فصل الحجز والتحصيل عن الإدارة المركزية للأملاك. - فصل الشئون القانونية بالأملاك وضمها للإدارة العامة للشئون القانونية. - إنشاء وحدة مراجعة ومتابعة. - مراجعة موقف العمالة وإعادة توزيعها طبقًا للاختصاصات. - تفعيل دور حماية أملاك الدولة. - تطوير إدارات الأملاك بالأحياء. - إجراء التدريبات اللازمة للعمالة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. - مراجعة اختصاصات الإدارات التي تتعامل معها الأملاك. - مراجعة الهيكل التنظيمي الرسمي للإدارة المركزية للأملاك. 2- استكمال أعمال حصر وتسجيل الملفات: - حصر الأراضي الفضاء. - مراجعة واستكمال حصر التصرفات. - مراجعة التعديات على الطبيعة. 3- إجراء مراجعة سريعة وعاجلة لملفات الأملاك: Advertisements - مراجعة بيانات الأسعار والمساحات من واقع المحاضر. - مراجعة التصرفات في الطبيعة. - تحديد الحالات التي يوجد عليها نزاع قضائي. - حصر المتأخرات وإحالتها للحجز. - مراجعة قرارات التخصيص. 4- اتخاذ بعض القرارات والإجراءات التنشيطية لصالح زيادة الحصيلة: - ربط الحوافز بالإنتاج الفعلي. - تصنيف ملفات الصرف حسب المستحقات والمساحة. - اتخاذ خطوات لإعفاء المواطنين الجادين من غرامات التأخير لتحفيز التحصيل. - اتخاذ إجراءات قانونية بشأن من استنفذت تجاهه كافة الإجراءات. - التعاقد مع أحد الخبراء المثمنين للقيام بأعمال الدلالة والتسويق بالأملاك ومساعدة إدارة الحجز والتحصيل وربط المكاتب وزيادة أعداد المحصلين. - إعداد تقرير بالإجراءات المتخذة تجاه بعض الملفات الهامة. 5- استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التطوير: - تحديث البرامج. - ربط شبكة المعلومات. - فصل مقدم الخدمة عن طالبها. - استكمال حفظ المستندات. - تقديم الخدمات الإلكترونية.

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