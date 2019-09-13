"الأفضل".. 10 معلومات عن فيلم "P TO P" العالمي للترويج للسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اختارت منظمة السياحة العالمية، الفيلم الترويجي لحملة People to People، في المرتبة الأولى كأفضل فيلم ترويجي بمنطقة الشرق الأوسط، وجاء إطلاقه في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة السياحة، في أعمال اجتماعات الدورة الـ(23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

وبعد فوزه بالأفضل يرصد "الخليج 365" 10 معلومات عن الفيلم ومنها:

1 ـ جرى تصوير الفيلم في مناطق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، والأهرامات وسيوة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وشرم الشيخ والغردقة.

2 ـ يقدم الفيلم الترويجي لقطات متنوعة للأماكن الأثرية والسياحية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة والمختلفة للمصريين.

3 ـ مدة الفيلم دقيقتين و19 ثانية، يظهر خلالها نهر النيل والأهرامات والمناطق السياحية والأثرية وعادات وتقاليد المصريين.

4 - يظهر الفيلم، الشعب المرجانية والأسماك المختلفة في مياه البحر الأحمر، بجانب جبال وصحاري وشواطئ مصر المختلفة.

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5 ـ يظهر الفيلم الترويجي، الحرف التقليدية والأغاني والرقصات والفنون الشعبية، ورحلات الغوص وتسلق الجبال ورياضة الشراع وقلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية والأكلات الشعبية المختلفة، ورحلات المنطاد ومعبد الملكة حتشبسوت ومعابد ومتاحف الأقصر.

6 - يعتمد أسلوب الترويج في الحملة على المحتوى المعاصر والأدوات التكنولوجية الحديثة في التصوير.

7 - الحملة موجهة للخارج وللشعب المصري للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التي تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين، وتعزيز روح الانتماء في الشباب.

8 - الفيلم من إنتاج شركة Beautiful Destinations العالمية بالشراكة مع وزارة السياحة.

9 - أُذيـع الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المنتجة، والتي يتابعها أكثر من 20 مليون شخص من أكثر من 180 دولة حول العالم، كما نشر على مواقع هيئة تنشيط السياحة المصرية.

10 - محتوى الفيلم الترويجي مبتكرة ولا يعتمد على الصورة فقط، وآليات الترويج الحديثة تعتمد على سرد حكايات عن المكان والناس.

يذكر أن وزارة السياحة، أطلقت الفيلم العالمي للترويج السياحي لمصر، بداية الشهر الماضي، بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة.